Rob De Nijs (75) nog niet toe aan pensioen: “Nog een beetje last, maar zin om er weer te staan”

Even zag het er niet goed uit voor Rob De Nijs (75): de Nederlandse zanger kwam een maand geleden zwaar ten val na zijn optreden in het Vlaams-Brabantse dorp Alsemberg. Hij liep breuken op aan zijn hand, enkel en kuitbeen. De Nijs zou een tijdlang niet kunnen optreden, en sommigen vreesden zelfs voor het einde van zijn carrière. Maar intussen is De Nijs aan de beterhand. “Hij heeft nog een beetje last: zijn linkerhand zit goed ingetapet, en op z’n enkel kan hij nog niet lang staan”, zegt zijn management. “Maar Robs herstel verloopt voorspoedig.”