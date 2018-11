En wat nu?Alles wat u moet weten over de mogelijke gevolgen van de acties tegen Moeskroen

Kan Moeskroen uit competitie worden genomen?

Neen. De licentie die Moeskroen heeft gekregen, geldt onvoorwaardelijk voor het hele seizoen. De KBVB wil een herhaling van het seizoen 2009-2010 toen Moeskroen tijdens het seizoen zijn licentie verloor en al zijn resultaten geschrapt werden, absoluut vermijden. Als uit dit onderzoek blijkt dat Moeskroen een onjuiste verklaring heeft afgelegd bij een eerdere licentieaanvraag, riskeert het wel geen licentie te kunnen aanvragen voor het seizoen dat volgt op de vaststelling van de inbreuk. Voor het seizoen 2019-2020, dus.

Zakt Moeskroen na dit seizoen?

Dat hangt dus af van hoe snel het onderzoek loopt. Als zou blijken dat Moeskroen geen nieuwe licentie meer mag aanvragen, zakt het na dit seizoen naar de eerste amateurklasse en is er geen sportieve daler uit 1A en 1B. Dit staat trouwens los van de toekomst van Waasland-Beveren en KV Mechelen. Nu de KBVB ook intern een onderzoek ­gestart is naar eventuele matchfixing bij beide teams, riskeren zij het promotie- en degradatieproces helemaal in de war te sturen.

Plannen de benadeelde clubs actie?

Ja. Vandaag komen de clubs uit 1B – inclusief KV Mechelen dat in eerste instantie afwezig zou blijven – samen om een gezamenlijk standpunt in te nemen. Daarnaast zijn er al een aantal clubs die zich net als KV Mechelen burgerlijke partij willen stellen in de zaak. Het betreft alvast Westerlo, Oud-Heverlee Leuven en Lommel, drie clubs die zich in het verleden al via het BAS verzet hebben tegen de ­toekenning van een ­licentie aan Moeskroen. Lommel bevestigde ­gisteravond dat het zich effectief burgerlijke ­partij zal stellen.

Kunnen die benadeelde clubs een compensatie eisen?

Moeilijk. Een degradatie herroepen is onmogelijk en dat pakweg een KV Mechelen zomaar de plaats van het weggevallen Moeskroen zou kunnen innemen, kan ook niet. Binnen de KBVB maakt men zich sterk dat de clubs ook geen poot hebben om op te staan wanneer ze sportieve of financiële compensaties eisen. Wat het strafrechtelijke onderzoek zou kunnen opleveren, is voorlopig nog koffiedik kijken. “We gaan zien of er iets te recupereren valt”, toont Greet Van Brabant, bestuurder van Lommel, zich nog hoopvol. OHL-voorzitter Chris Vandebroeck vindt dat met de degradatie van zijn club ten voordele van Moeskroen het kwaad in 2016 al geschied is. “We zijn blij dat het gerecht orde op ­zaken stelt, ook al komt het voor ons misschien te laat.”

Heeft het BAS zich echt vier keer laten misleiden?

Dat zal uit het onderzoek moeten blijken. Het arbitragehof voor de sport meent alvast steeds neutraal gehandeld te hebben in de licentiezaken rond Moeskroen. “Ik heb alle vertrouwen in de arbiters die de zaken hebben geleid”, vertelt Herman ­Verbist, verantwoordelijk voor de aanduidingen van telkens drie arbiters die de uitspraken moesten doen. Feit is dat het BAS om zijn werking te garanderen deels gesponsord wordt door de KBVB, een partij die vaak opduikt in de te behandelen dossiers. “Onze onafhankelijkheid wordt gevrijwaard door onze arbiters, niet door onze financiering”, verweert administratief ­directeur Carolin Demuynck zich. “Het lijkt precies alsof het de bedoeling is de reputatie van het BAS door het slijk te halen.”

Zit François nu in een nog lastiger parket?

Mogelijk. Vorige week bracht Football Leaksnog uit dat Pierre François, de CEO van de Pro League, een potentiële koper van Moeskroen had door­verwezen naar Pini ­Zahavi, omdat die toch de sterke man van de club was. ­Indien het onderzoek ­bewijst dat Moeskroen inderdaad onder controle stond en staat van een spelersmakelaar, lijkt de positie van François als CEO van de Pro League onhoudbaar te worden. Gevraagd naar een reactie onthoudt François zich van commentaar: “Ik zal mij ­verdedigen tegenover de Raad van Bestuur van de Pro League.”