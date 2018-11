Waasland-Beveren denkt aan Yves Vanderhaeghe als opvolger voor ontslagen Yannick Ferrera

Waasland-Beveren zoekt na het njet van Bob Peeters (die zijn contract bij Westerlo verlengde) nog steeds naar een opvolger voor de ontslagen coach Yannick Ferrera. Yves Vanderhaeghe is een van de namen die in beeld is. Vanderhaeghe werd op 8 oktober ontslagen bij AA Gent, maar staat alweer open voor een nieuwe uitdaging.