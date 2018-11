Trossard gelinkt aan Engelse clubs maar voor Genk is 25 miljoen euro te weinig

Geen Belgische voetballer rond wie meer geruchten gonzen dan Genk-revelatie Leandro Trossard (foto). De Britse media Goal.com en The Guardian maken nu melding van interesse van Tottenham en Southampton voor de aanvallende middenvelder die acht competitiegoals achter zijn naam heeft bij de herfstkampioen.

In het online praat­programma van La ­Dernière Heure en Proximus, Le Grand Débrief, gaf Genk-trainer Philippe Clement aan dat er deze winter in principe niemand vertrekt. “Ik ben niet bang dat Trossard vertrekt”, zei hij. “We hebben daarover een gesprek gehad. Als er iemand komt met 100 miljoen euro, verandert dat ­natuurlijk de zaken, maar 25 miljoen euro is te weinig voor een transfer van Trossard in januari.”