Duivels kunnen vandaag nog niet zeker zijn van groepswinst

Wat er vanavond ook gebeurt, België kan nog niet zeker zijn van de groepswinst in de Nations League.

Bij winst ­lopen de Rode Duivels drie punten uit op Zwitserland, maar in punten kunnen de Zwitsers zondag nog altijd op gelijke hoogte komen. Dan geeft het resultaat in de onderlinge confrontaties de doorslag. In de heenwedstrijd won België met 2-1. Als Zwitserland zondag beter doet, wordt het groepswinnaar.

Maar wat er vanavond tegen IJsland ook gebeurt, met een puntje in Zwitserland is België altijd zeker van groepswinst. Bij een overwinning vanavond kan België zich zondag zelfs een kleine nederlaag – met één doelpunt verschil en zelf minstens twee gemaakte doelpunten – veroorloven in Luzern.

Toch is het van belang dat de Duivels vanavond veel scoren. Want als België wint tegen IJsland en zondag met 2-1 verliest tegen Zwitserland, geeft het algemene doelsaldo de doorslag. En daarin zijn de Zwitsers - na hun 6-0 thuis tegen IJsland - voorlopig in het voordeel.