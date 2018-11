Hoera, Kompany zit op de bank bij City en dat is goed nieuws voor de Duivels

Een contract dat na dit seizoen afloopt en de status van invaller. Net nu ­Vincent Kompany (32) al vijf maanden blessurevrij is – iets wat van 2014 geleden was – heeft hij plots sportieve zorgen. Bij zijn club Manchester City is hij niet langer eerste keus. Maar dat kan goed nieuws betekenen voor de Rode Duivels.

Rode Duivels die geen titularis zijn bij hun club, daar maken we ons meestal zorgen over. Maar bij Vincent Kompany mogen we daar misschien juist blij mee zijn. Vince the Prince is in de sportieve hiërarchie ...