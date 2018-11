Barcelona trekt naar Andorra … voor speler van AA Gent

FC Barcelona heeft voor vanavond een plaatsje aangevraagd voor een scout in het nationale stadion van Andorra. Barça heeft uiteraard geen interesse in de verrichtingen van de Andorrese amateurs, maar wil in de Nations League-wedstrijd de 19-jarige AA Gent-speler Giorgi Chakvetadze (foto) aan het werk zien.

Dat schrijft de Catalaanse sportkrant Sport. Nog ­volgens de krant staat de talentvolle aanvallende ­middenvelder al een jaar op de radar in Barcelona. Enige relativering is op zijn plaats voor wie Chakvetadze binnenkort al aan de zijde van Messi ziet, want clubs van dat niveau hebben een uitgebreide scoutingcel die talenten over heel Europa volgt. Maar voor de Georgische dribbelaar is het een mooie motivatie om extra zijn best te doen. Hij speelde al vijf A-interlands, scoorde daarin drie keer en gaf ook twee assists.

Vóór hij naar Gent kwam, charmeerde de toen 17-jarige Chavektadze op het EK U19 onder meer Bayern München. De Duitsers zouden toen 6 miljoen euro veil ­gehad hebben voor de Georgiër, maar AA Gent had hem al vastgelegd. Sindsdien wordt Chakvetadze door tal van Europese clubs gevolgd.