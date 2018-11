Landry Dimata is straks van Anderlecht (als hij zich niet blesseert)

Vorige week ­berichtte deze krant dat Anderlecht de aankoop­optie van vijf miljoen euro voor Landry Dimata (21) gaat lichten. Insiders bij paars-wit bevestigen dat nu.

Het kan ook moeilijk anders, want in het huurcontract van de spits zitten speciale clausules. Zo wordt de koopoptie – behoudens een zware blessure – automatisch gelicht als Dimata vijf wedstrijden voor RSCA speelt. Een aantal dat hij allang heeft overschreden.

Anderlecht heeft dus altijd de intentie gehad om de jonge Belg te kopen, maar wilde zijn aankoopsom liever in een ander financieel boekjaar registreren. Opvallend is ook dat Starfactory – het makelaarsbureau van Didier Frenay – opnieuw een flinke commissie opstrijkt nadat het ook al eens 3,3 miljoen verdiende aan de overgang van Dimata van KVO naar Wolfsburg in 2017. In de overeenkomst – die Sport/Voetbalmagazine kon inkijken – zit ook een zogenaamde success fee. Die stipuleert dat als Dimata later voor meer dan 10 miljoen wordt verkocht, Starfactory en Frenay recht hebben op een mooi percentage op alles wat boven de 10 miljoen ligt. Een van de voorstellen van Marc Coucke in het voetbalschandaal is nochtans om die success fees af te schaffen.

Wolfsburg, dat Dimata in 2017 voor 11,5 miljoen kocht, lijkt de grote verliezer, maar ook dat heeft nog een percentage op een latere doorverkoop om zo nog aardig wat centen te recupereren.