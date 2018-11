Regering behoedt zich voor steekvlampolitiek over RSZ- en fiscale voordelen voetbalclubs

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) en haar collega van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) willen de RSZ- en fiscale voordelen voor de voetbalclubs wel bekijken, maar waarschuwen voor steekvlampolitiek.

Ze wijzen erop dat morrelen aan het systeem zware gevolgen kan hebben voor de clubs uit de lagere afdelingen en voor andere sporttakken. Na het uitbreken van het schandaal rond makelaars in het voetbal, pleitten verschillende politici ervoor om de voordelen van de voetbalclubs te herbekijken. Voetballers betalen minder sociale bijdragen en de clubs hebben fiscale voordelen op voorwaarde dat ze investeren in jeugdwerking. Het systeem moet sector per sector bekeken worden en de ministers willen tot elke prijs vermijden dat onze competitie aan concurrentiekracht inboet. Ze wachten op een voorstel uit de voetbalsector. Volstaat dat niet, dan komen ze zelf met voorstellen naar de regeringstafel.