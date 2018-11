Fractieleidster Duitse extreemrechtse AfD kreeg donaties uit België, maar stuurde ze terug

De fractieleidster van de extreemrechtse partij AfD in de Duitse Bondsdag, Alice Weidel, heeft 150.000 euro uit België gekregen in haar partijafdeling. Maar vanwege onduidelijkheid over de herkomst van het geld is het teruggestort, zegt de AfD woensdagavond in Berlijn.

Het geld belandde op 13 februari bij de AfD-partijafdeling van de Bodenseekreis. De afzender was ‘Stichting Identiteit Europa’. Na onderzoek werd het op 9 mei teruggestort.

De lokale vertegenwoordigers van de AfD zouden de nationale partijleiding dinsdag op de hoogte hebben gebracht van de feiten. Het bestuur van de Bondsdag werd nog dezelfde dag op de hoogte gesteld, zegt de AfD. Het openbaar ministerie van de Zuid-Duitse stad Konstanz voert al een onderzoek tegen Weidel vanwege een gift uit Zwitserland.

Naar inschatting van de partij had de gift uit België aangenomen mogen worden, klinkt het in het AfD-persbericht. “Maar de AfD-partijafdeling Bodenseekreis kon noch de identiteit van de donateur met zekerheid vaststellen, noch zijn motivatie. Uiteindelijk werd daarom besloten om het geld van de ‘Stichting Identiteit Europa’ niet aan te nemen.”

Een website van ‘Stichting Identiteit Europa’ vermeldt alleen: “Het doel van Stichting Identiteit Europa is het analyseren en in kaart brengen van de identiteit van Europa en de basis daarvan. Bovendien stelt de Stichting zich ten doel het signaleren en monitoren van de bedreigingen en veranderingen in die identiteit.” Daarnaast wordt voor artikels doorverwezen naar European ID, een organisatie die volgens haar website in handen is van de Nederlandse AMR Consultants B.V. Ook op de website van Stichting Identiteit Europa staat een plaats in Nederland als contactadres. De man die als bestuurder van AMR Consultants B.V. geregistreerd staat, lijkt op sociale media geïnteresseerd in de EU en de farma-industrie en noemt zichzelf de bestuurder van verschillende bedrijven in de medische sector.

Zwitserse gift mogelijk illegaal

De Zwitserse gift, van 130.000 euro, was eveneens gericht aan Weidels partijafdeling, maar anders dan bij het Belgische geld stond er uitdrukkelijk bij vermeld ‘Verkiezingsgift Alice Weidel’. Het geld werd gestort door het in Zürich gevestigde bedrijf PWS Pharmawholesale International, maar slechts “fiduciair voor een zakenrelatie”. Dat deelde de raad van bestuur althans mee aan een onderzoeksteam van de Duitse media WDR, NDR en Süddeutscher Zeitung.

Partijgiften van meer dan duizend euro per jaar per donateur uit niet-EU-landen zijn illegaal in Duitsland, tenzij de donateur een Duitser is. Het openbaar ministerie maakte nog voor het bekendraken van de Belgische gift bekend dat er een onderzoek loopt tegen Weidel vanwege mogelijke schendingen van de wetten op campagnefinanciering.

Weidel zelf zegt in september 2017 voor het eerst op de hoogte gesteld te zijn van de “ongevraagde” donatie uit Zwitserland, en dat ze gevraagd heeft om het bedrag terug te betalen vanwege “zorgen wat betreft de wettelijkheid”. Die terugbetaling gebeurde uiteindelijk pas in april 2018. De verkiezingen in Duitsland werden op 24 september 2017 gehouden.