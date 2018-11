Preigerecht en andere opvallende projecten bekroond bij innovatieprijzen landbouw

Een boer die een preigerecht ontwikkelde om niet-verkoopbare prei toch te kunnen slijten, landbouwers die een speciale verpakking uitwerkten voor hun yoghurt of een kippenbedrijf dat de fipronil uit de stal verwijderde via speciale uv-lampen. Het zijn slechts enkele winnaars van de elfde Innovatiecampagne van het Innovatiesteunpunt.

Uit 122 inzendingen werden tien winnaars gekozen tot landbouwinnovatie van het jaar. “Met deze prijs geven we tien winnaars de kans om hun idee verder uit te werken”, zegt Stijn Bossin van het Innovatiesteunpunt – een initiatief van Boerenbond en Landelijk Gilden met de steun van Cera en KBC. De winnaars krijgen 2.500 euro. Via de Innovatiecampagne moeten ze hun weg vanuit het veld of de stal vinden naar een ruimer publiek, klinkt het.

Bert en Peter Boonen uit Hamont-Achel krijgen bijvoorbeeld de prijs omdat ze aan storytelling doen via de verpakking. De klant in de supermarkt moet zo hetzelfde verhaal krijgen als in de hoevewinkel.

Pieter Vandooren uit Hooglede zag dan weer tot voor kort jaarlijks 30 ton tweedeklasseprei verloren gaan, enkel omwille van de esthetische marktvoorwaarden. Hij ontwikkelde daarom ‘leekchi’, zijn preigerecht dat een variant is op het traditionele Koreaanse gerecht kimchi.

Ward Hendrikx uit Neerpelt kon dan weer na het eerste gebruik van speciale uv-lampen en zelf gemaakte armaturen zijn stal volledig fipronilvrij krijgen. Anders waren vijf schoonmaakbeurten nodig.

Het publiek kan nog tot 31 december online stemmen voor de publieksprijs.