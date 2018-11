Man vermoordde slachtoffer “om verkrachting te verdoezelen”

Deurne -

De man uit Deurne die verdacht wordt van de moord op Ariane Mazijn in 1992, heeft zijn slachtoffer ook verkracht. Dat is uit goede bron vernomen. Ruitenwasser Stef D.L. (54) bekende vorige maand de moord nadat hij een DNA-staal had moeten afstaan na een veroordeling tot diefstal. Dat staal matchte met DNA dat teruggevonden was op het snoer waarmee Mazijn, toen 30 jaar oud, gewurgd was. Eén van de meest mysterieuze cold cases van het land was daarmee opgelost.