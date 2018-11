Een uitkering en toch arm? De kans wordt steeds groter

Uitkeringen moeten het risico op armoede verkleinen, en doen dat ook. Alleen gebeurt dat minder effectief dan vroeger, schrijft De Morgen donderdag.

In 2017 daalde het risico op armoede met 39,5 procent dankzij allerlei uitkeringen, waaronder de kinderbijslag of de werkloosheidsuitkering. De impact van zulke ‘sociale transfers’ is de voorbije jaren flink gedaald. In 2010 verminderden zij het armoederisico nog met 45 procent. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, de Europese statistische dienst.

Echt uniek is ons land op dat vlak niet: ook in de rest van de Europese Unie volstaan uitkeringen steeds minder om armoede aan te pakken. Maar het valt op dat ons land achteruitboert in de Europese ranking. Drie jaar geleden stonden we nog op de zevende plaats, vandaag op de tiende. Onder andere Denemarken, Frankrijk en Zweden reduceren armoede efficiënter dan wij.

Waarom daalt het armoederisico steeds minder, terwijl het leefloon en verschillende uitkeringen worden verhoogd? “Omdat de uitkeringen niet dezelfde tred volgen als de stijging van onze welvaart”, zegt armoede-expert Ive Marx (UAntwerpen). “Alleenstaande singles komen meestal nog wel rond met hun uitkering, maar zeker voor alleenstaande ouders schiet ze tekort.”