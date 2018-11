Niet alle transgenders zijn gelukkig met de film ‘Girl’. In Brussel werd een vertoning geschrapt na een boycot van een trans-vereniging. “We hebben nu twee keer zo veel werk om de misverstanden recht te zetten.”

In anderhalve week gingen 170.000 Belgen kijken naar Girl. En in binnen- én buitenland werd de film onthaald op gloedvolle recensies. De film over een balletstudent die van geslacht verandert mag een ...