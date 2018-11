Forse piek in asielaanvragen: “We zijn in crisismodus”

Het aantal asielaanvragen blijft pieken. In oktober klopten 2.750 mensen aan in ons land, ruim 400 meer dan in september. De Dienst Vreemdelingenzaken werkt de komende weekends door om de toevloed de baas te kunnen. “We zijn in crisismodus”, zegt staatssecretaris Francken (N-VA) in Het Laatste Nieuws.

De instroom zit stevig in de lift sinds juli. Een zomerse piek is niet ongewoon, maar de klim heeft zich ook in oktober verdergezet. Met 2.750 asielaanvragen - vooral ingediend door Syriërs en Palestijnen - is vorige maand een stijging van 17 procent genoteerd tegenover september. In vergelijking met oktober vorig jaar is er zelfs een toename van 54 procent.

De cijfers alarmeren staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. “Wat in 2015 gebeurd is (meer dan 4.000 aanvragen per maand in de zomer en het najaar, nvdr.), mag zich onder geen beding herhalen. We moeten snel maatregelen treffen om ons land minder aantrekkelijk te maken.” Welke ingrepen hij precies voor ogen heeft, zegt hij er niet bij. Francken wil eerst groen licht krijgen van de regering. Wat de oorzaak is van de piek? De N-VA’er wijst onder meer naar de “lekke” Europese buitengrenzen.

Door de piek is het bij de Dienst Vreemdelingenzaken alle hens aan dek. Om iedereen onderdak te kunnen bieden, zijn de 1.500 bufferplaatsen in de bestaande opvangcentra vrijgegeven.