Paus benoemt ‘waakhond’ in strijd tegen seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft de Maltese aartsbisschop Charles Scicluna (59) benoemd in de congregatie voor de geloofsleer. Hij moet er onder meer waken over de behandeling van klachten over geestelijken die zich aan seksueel misbruik schuldig hebben gemaakt en al dan niet uit hun priesterambt moeten worden gezet. Mgr. Scicluna blijft aartsbisschop van Malta. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt.

Charles Scicluna, een vertrouweling van de paus en kerkjurist van opleiding, kent de congregatie voor de geloofsleer bijzonder goed. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam als hoofdaanklager. De vorige paus, Benedictus XVI, vertrouwde hem in 2005 in die hoedanigheid ook het onderzoek toe naar het misbruik door de stichter van de Legionairs van Christus, pater Marcial Maciel Degollado (1920-2008). Hij speelde ook een sleutelrol in de behandeling van de klachten over de Schotse kardinaal Keith O’Brien en het onderzoek naar het toedekken van het seksueel misbruik door Chileense bisschoppen. Naar aanleiding daarvan heeft hij paus Franciscus ervan overtuigd om de Chileense bisschoppen op het appèl te roepen om duidelijk te maken dat de katholieke Kerk ernstig werk wil maken van de strijd tegen seksueel misbruik.

Volgens Vaticaankenners komt de benoeming van mgr. Scicluna bij de Congregatie voor de Geloofsleer er allicht in het vooruitzicht van het overleg van de paus met de voorzitters van alle bisschoppenconferenties wereldwijd over maatregelen voor de bescherming van minderjarigen en andere kwetsbare personen. Dat overleg vindt plaats van 21 tot 24 februari 2019. Door deze benoeming kan de Maltese aartsbisschop een sleutelrol vervullen in de voorbereiding van dat overleg, luidt het.