November eindigt met een winterprik: nachtvorst en sneeuw op komst

Het mooie najaarsweer in ons land zal weldra plaatsmaken voor een winterprikje. Komend weekend en zeker begin volgende week wordt het gevoelig kouder.

Vrijdag bepaalt een hogedrukgebied boven Oost-Europa ons weer. De dag begint op vele plaatsen grijs met nevel, mist of laaghangende bewolking. Plaatselijk kan dat ochtendgrijs hardnekkig zijn, maar uiteindelijk breekt toch in het grootste deel van het land de zon door. Maxima van 8 tot 13 graden.

In het weekend schuift het hogedrukgebied door van Oost-Europa naar Scandinavië en wordt alsmaar koudere landlucht over onze streken aangevoerd. Het wordt dus droog en zonnig met maxima van 5 tot 11 graden. Maar door de matige oost- tot noordoostenwind versterkt het koudegevoel. ’s Nachts kan het vriezen aan de grond.

Woensdag is er overal in het land, behalve in de provincie West-Vlaanderen, kans op sneeuw. Foto: KMI

Begin volgende week wordt het weer door toedoen van een hoogtedepressie onstabiel in Centraal-Europa. Dat zorgt ook bij ons voor perioden met meer bewolking. Af en toe is het wolkendek voldoende dik voor wat lichte en plaatselijke neerslag, maar het blijft de meeste tijd droog. De maxima liggen tussen 1 en 4 graden op de Ardense hoogten en het wordt niet warmer dan 5 of 6 graden in het centrum van het land. De matige tot soms vrij krachtige oostenwind blijft het koudegevoel versterken.

Woensdag wordt het wisselend bewolkt met kans op neerslag die winters kan zijn. Het blijft koud met maxima van 1 tot 5 graden en nachtvorst.

Tijdens het tweede deel van de week lijkt de kans op winterse neerslag nog toe te nemen. November lijkt dus te eindigen met een winterprikje.