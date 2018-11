Weyts: “Geen bussen meer aan Noordstation als situatie niet wordt aangepakt”

Brussel - Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dreigt ermee de bussen van De Lijn niet langer in het Noordstation in Brussel te laten stoppen.

“Het onveilige en vuile Brusselse Noordstation brengt de dienstverlening van De Lijn in het gedrang”, zegt minister Weyts in Het Laatste Nieuws. “Als Brussel niet snel ingrijpt, zal De Lijn er geen reizigers meer oppikken.” In dat geval zouden pendelaars naar de volgende bushalte van Rogier moeten wandelen. Wel zouden ze nog aan het station afgezet kunnen worden.

Op de ondergrondse verdieping van het Noordstation zijn acht perrons waar bussen van De Lijn stoppen. Daar verblijven ook veel transmigranten, die door de koude wegtrekken uit het Maximiliaanpark en hun toevlucht zoeken in het station. Volgens de minister veroorzaken zij verschillende problemen. “Het afval stapelt zich op, er liggen uitwerpselen, de voedselbedeling blokkeert de perrons, er duiken geïmproviseerde slaapplaatsen op en er zijn verschillende veiligheidsincidenten. Reizigers en personeelsleden voelen zich niet meer veilig.”

Diefstallenplaag

De buurt wordt tegenwoordig ook geteisterd door gauwdieven. In de eerste acht maanden van dit jaar is het aantal (gekende en geregistreerde) feiten van diefstal met 82 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Diefstallen met geweld zijn toegenomen met 37 procent.

Frédéric Dauphin, hoofdcommissaris van Brussel-Noord, benadrukte eerder deze week dat de overlast niet noodzakelijk komt van detransmigranten die rond het station en in het Maximiliaanpark rondhangen. “Ook de vele prostitutiezaken en bars die de hele nacht open blijven, trekken mensen met slechte bedoelingen aan.”

Alternatieve busterminal

“De Lijn doet al het mogelijke”, aldus Weyts. “De veiligheidsdienst wordt maximaal ingezet, elk incident wordt gemeld aan de spoorwegpolitie en er is voortdurend overleg. Maar De Lijn huurt en kan dus geen structurele oplossing uitdokteren.”

De minister werkt intussen aan een alternatieve busterminal buiten het Noordstation. Maar de bouwvergunning laat op zich wachten. In een brief maant hij zijn Brusselse collega Pascal Smet (SP.A) en de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) aan om daar werk van te maken. Hij waarschuwt: “Ofwel grijpen we samen in, ofwel blijft de dienstverlening van De Lijn aan het Noordstation niet gegarandeerd.”