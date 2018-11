Minister van Cybersecurity heeft nog nooit met pc gewerkt (en weet niet wat een USB-stick is)

Sony, Pioneer, Toshiba, Brother, Canon… Japan is een land van vele technologiebedrijven en techneuten. Dat maakt het des te opmerkelijker dat de minister bevoegd voor cybersecurity moest bekennen dat hij nog nooit zelf met een computer had gewerkt. Toen hem gevraagd werd naar het gebruik van USB-sticks in de nucleaire centrales, raakte hij helemaal in de war. US… Euh?

“Sinds ik 25 ben, heb ik mijn personeel en mijn secretarissen geïnstrueerd. Ik gebruik dus zelf geen computers. Nog nooit gedaan.” Dat verklaarde de 68-jarige Yoshitaka Sakurada woensdag tijdens een zitting van het Japanse Lagerhuis.

De aanwezigen waren verbaasd, ook door zijn antwoord op de volgende vraag. Over het gebruik van USB-sticks in de Japanse kerncentrales. Niet alleen wist hij het antwoord niet, hij was ook helemaal in de war door het concept ‘USB-stick’.

“Het is ongelooflijk dat iemand die nog nooit een computer heeft aangeraakt, verantwoordelijk is voor het beleid rond cybersecurity”, klont het bij de oppositie. En ook op sociale media kreeg de minister ervan langs. “Voelt hij zich niet beschaamd? Hij weet niet eens wat een USB-stick is”, luidde het onder meer. Een andere twitteraar suggereerde dan weer dat Sakurada aan “zijn eigen vorm” van cybersecurity deed. “Als een hacker hem viseert, zullen ze geen informatie kunnen stelen. Niets. Dit is misschien wel de sterkste vorm van cybersecurity ooit!”

Sakurada zit al ongeveer een maand in de regering. Hij werd aangesteld na een herorganisatie die het gevolg was van de herverkiezing van premier Shinzo Abe als hoofd van zijn politieke partij.

Olympische Spelen van 2020

Naast zijn bevoegdheden rond cybersecurity moet Sakurada ook de organisatie van de Olympische Spelen in Tokio van 2020 overschouwen. Maar ook daar heeft hij het moeilijk mee. Zo blunderde hij eerder deze maand nog toen hem gevraagd werd naar de plannen van een Noord-Koreaanse minister om een vergadering over de Spelen in Tokio bij te wonen. Dat terwijl het voor Noord-Koreaanse officials vooralsnog verboden is om Japan te betreden. Eerst vertelde de minister nog dat hij niet op de hoogte was van de plannen, maar hij moest zichzelf al snel corrigeren toen een medewerker hem influisterde dat hij er wel over gebriefd was.

Daarnaast verklaarde hij ook dat hij niet wist dat Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aan de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un al in maart had gevraagd om zijn atleten te laten deelnemen aan de Spelen van 2020. “Daar moei ik me niet mee, dat is mijn bevoegdheid niet”, luidde het.

Toen hem gevraagd werd hoeveel de regering zou toedragen aan de Spelen, antwoordde Sakurada “1.500 yen”. Een bedrag dat overeenkomt met bijna 12 euro. Terwijl het in werkelijkheid over 150 miljard yen gaat. Ofwel bijna 1,2 miljard euro. Een klein verschil...