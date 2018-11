Kim & Kanye huren privé-brandweer in tegen bosbrand

Showbizzfenomeen Kim Kardashian en haar man Kanye West, die zich tegenwoordig Ye laat noemen, hebben een team van privé-brandweermannen ingehuurd om hun miljoenenvilla in Californië te beschermen ­tegen de naderende vlammenzee.

Het huis van het koppel is gelegen in Hidden Hills aan het einde van een doodlopende weg, en grenst aan een veld met veel struiken waardoor de brand gemakkelijk zou kunnen overslaan. Hun villa is meer dan vijftig ­miljoen euro waard. Door de inzet van de vuur­bestrijders konden de vlammen ook niet overslaan naar huizen van buurtbewoners.

Het koppel was de voorbije dagen niet aanwezig in de villa. Toen ze hoorden van de bosbranden, zochten ze veiliger oorden op. Ondertussen is het vuur elders in Californië nog steeds niet ­geblust.