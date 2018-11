Kinderverzorgster die peuters mishandelde riskeert twee jaar met uitstel: “Laat me nooit meer met kinderen werken”

Het parket vraagt twee jaar celstraf met uitstel voor een 23-jarige ex-kinderverzorgster uit Schoten, die minstens 14 peutertjes mishandelde in de opgedoekte Antwerpse kindercrèche Kiddy Watch. Chelsea F. verklaarde zelf dat ze nooit meer met kinderen zou mogen werken. “Ik ben daar niet geschikt voor.”.

De zaak rond de verzorgster van Kiddy Watch in Antwerpen en Schoten barstte los in mei 2017. Een koppel had bij hun zes maanden oude baby verdachte blauwe plekken opgemerkt. De ouders gingen verhaal halen ...