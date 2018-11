Banken werven nog altijd aan

Zijn er nog toekomstperspectieven voor jongeren die een loopbaan willen uitbouwen in de banksector? De meeste banken sluiten filialen, alleen al in 2017 verdwenen er 203 kantoren. Toch zijn er andere, zoals de coöperatieve bank Crelan, die blijven inzetten op lokale kantoren. “Nieuwe medewerkers selecteren we op hun klantgerichte aanpak.”

Het stond in de sterren geschreven dat Joost De Zutter (56) een carrière zou uitbouwen in de bank- en verzekeringssector. “Mijn vader was kantoorhouder van Landbouwkrediet in Kanegem. Na het behalen van een licentie in de rechten nam ik zijn kantoor over. Later volgde een acquisitie van een kantoor in Tielt. Ik ben nu bijna 30 jaar actief als zelfstandig agent met zowel bancaire als verzekeringszaken,” zegt Joost De Zutter.

Competenties

Over welke competenties moet een kantoorhouder beschikken? Joost De Zutter: “In de eerste plaats moeten we de materie beheersen en een voldoende economische/financiële kennis hebben om correct advies te kunnen aanbieden. Voorts is empathie onontbeerlijk, niet alleen face-to-face maar ook in het e-mailverkeer.”

Daarnaast is organisatietalent een belangrijke meerwaarde. “Als kantoorhouder moet je een helikopterview ontwikkelen om medewerkers op een positieve manier te managen”, zegt De Zutter. “Omdat ik als zelfstandige opereer, voel ik me zeer verwant met onze doelgroepen: kmo’s, zelfstandigen, vrije beroepen en landbouwers.”

Instroom medewerkers

Momenteel doet het Tieltse Crelan kantoor een beroep op acht medewerkers. Binnenkort wordt een negende personeelslid aangeworven, geen evidentie in een regio met een zeer lage graad van werkloosheid. Naar welke profielen is het kantoor op zoek? Joost De Zutter: “Wij nemen vrijwel altijd schoolverlaters in dienst. Vanzelfsprekend heb je met een economische achtergrond een streepje voor, maar het is geen must. Een van onze medewerkers heeft een diploma maatschappelijk werk, een ander personeelslid studeerde bedrijfsmanagement marketing. Voor mij draait alles om persoonlijkheid en attitude. Het is onmogelijk om van bij het begin de volledige materie onder de knie te hebben, bereidheid tot bijscholing is een voorwaarde om te slagen.”

Digitalisering

Toenemende complexiteit maakt dat de expertise van het kantoor opgesplitst wordt in verschillende teams: verzekeringen, kredieten, sparen en beleggen, onthaal en administratie. Hoe reageert een lokale bank op de verwachtingen van consumenten inzake digitale processen? “Volledige digitalisering is geen wondermiddel om in de behoeften van moderne klanten te voorzien. Wij staan voor een menselijke aanpak en maken nog altijd tijd voor persoonlijk advies. Nieuwe medewerkers selecteren we dan ook op hun klantgerichte aanpak,” besluit Joost De Zutter.

