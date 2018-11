Man die 10 jaar geleden zoontje doodsloeg en nu zijn dochtertje op de grond smeet, toont geen spijt

Cédric V.R. (links) gooide zijn 3 maanden oude dochtertje op de grond. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Rechts is een themabeeld.

Koekelberg - Cédric V.R. (36), de man die afgelopen weekend zijn drie maanden oude dochtertje uit alle macht op de grond gooide, toont voorlopig geen emoties. Dat meldt Het Laatste Nieuws. Het meisje vecht nog altijd voor haar leven. Tien jaar geleden sloeg de V.R. al zijn zoontje van een half jaar dood.

V.R. was in de nacht van zaterdag op zondag thuis met zijn drie maanden oude dochtertje en zijn stiefdochter in hun woning in Koekelberg. De vriendin van de man was een avondje op stap. Rond 02.00 uur was de baby wakker geworden, moest huilen en weigerde te eten. Daarop sloegen de stoppen door bij de vader.

“Ik had mijn dochter net een nieuwe pamper gegeven. Ze huilde en wou niet van haar flesje drinken”, liet V.R. aan de politie weten. Vervolgens gooide hij zijn dochtertje uit alle macht tegen de grond. Het kindje liep meerdere schedelbreuken op en verkeert in kritieke toestand in het ziekenhuis. “Het werd zwart voor mijn ogen”, aldus de vader nog.

Geen spijt getoond

De man belde zelf de hulpdiensten en gaf zich later aan bij de politie. Vrijdag moet V.R. verschijnen voor de raadkamer, die zal beslissen of de man aangehouden blijft. Volgens gerechtelijke bronnen van Het Laatste Nieuws informeert de man regelmatig naar de toestand van zijn dochtertje, maar heeft hij tot op heden geen enkele vorm van spijt getoond.

Zoontje doodgeslagen

Tien jaar geleden belandde V.R. in de gevangenis voor gelijkaardige feiten. In de avond van 24 augustus 2008 ging de toenmalige vriendin van de man even de deur uit. V.R. zou op hun zoontje van zes maanden letten. Toen het jongetje bleef huilen, pakte de aan gamen verslaafde vader uit zijn wieg en gaf hem een vuistslag op het achterhoofd. Het kindje overleed aan de gevolgen van een schedelbreuk in het ziekenhuis.

V.R. werd veroordeeld tot negen jaar cel.

LEES OOK. Kirsten smeekte rechter om zware straf na dood van haar zoontje, maar Cédric sloeg opnieuw toe: “Hij is gek. Hij stuurde me vreselijke brieven”

“Het kan toch niet dat Vlaanderen daar niets van afweet”

De zaak werd woensdag in het Vlaams Parlement besproken. Lorin Parys (N-VA) pleitte ervoor dat instanties als Kind & Gezin en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte worden gebracht van een veroordeling of onderzoek naar geweld binnen een gezin. Nu is dat nog niet het geval. “Het kan toch niet dat een kindermoordenaar nieuwe kinderen maakt en dat Vlaanderen daar niets van afweet?”

LEES OOK.Veroordeelde babydoder kon opnieuw kindje toetakelen: waarom zag niemand dit aankomen?