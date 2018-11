Waarom je maar beter een pintje uit een tank dan van het vat drinkt: “Lekkerder en gegarandeerd geen hoofdpijn”

Bilzen -

Brouwerij Alken-Maes wil meer biertanks in cafés installeren. Zo heropende in het Limburgse Bilzen gisteren café Tribunaal met twee mastodonten van biertonnen boven de tapkraan. In elk van die citernes kan 1.000 liter Cristal Alken, het equivalent van 20 vaten bier. Uitbater Piet Panis (50) ziet alleen maar voordelen. “Het bier smaakt beter en ik moet niet meer met tonnen sleuren.” Ook de Leuvense bierbrouwer AB InBev verwerkt steeds meer biertanks in het interieur van cafés.