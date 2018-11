Bizar: winnen of verliezen vanavond maakt eigenlijk niet uit voor de Rode Duivels

De Rode Duivels staan vanavond in de thuismatch tegen IJsland (20u45) in de Nations League voor een vreemde situatie. Enerzijds gaat het wel degelijk om een officieel duel dat meetelt in de groepsfase, maar anderzijds… maakt het resultaat niet uit. Winnen, gelijkspelen of verliezen betekent nagenoeg hetzelfde voor de kansen van de Rode Duivels op de halve finales.

Dat klinkt misschien gek in een groepsfase waarin elk team maar vier wedstrijden speelt en enkel de groepswinnaar zich kwalificeert voor de halve finales. Tegenstander IJsland is echter al uitgeschakeld voor de halve finales, waardoor België enkel nog rekening dient te houden met Zwitserland. Dat heeft één wedstrijd meer gespeeld, maar wel evenveel punten als de Rode Duivels.

De Zwitsers hebben een beter doelpuntensaldo, maar toch staat België op kop in de groep. Dat komt doordat de Europese voetbalbond UEFA bij een gelijk aantal punten eerst naar de onderlinge resultaten tussen beide teams kijkt. Daarbij is België in het voordeel door de 2-1-zege in Brussel van oktober.

Lukaku scoorde in oktober de winnende goal tegen de Zwitsers. Foto: GMAX AGENCY

Bij winst vanavond heeft België aan een punt in Zwitserland genoeg...

Doordat de laatste wedstrijd van de groep een rechtstreekse confrontatie met Zwitserland in Luzern is, is de derde groepsmatch van de Rode Duivels tegen IJsland bizar genoeg quasi overbodig geworden. Het is immers zo dat ook als de Rode Duivels winnen van IJsland, Zwitserland de groep alsnog kan winnen door de Belgen te kloppen. In dat geval zouden beide landen eindigen met negen punten en zou de UEFA dus opnieuw naar de onderlinge resultaten kijken om de groepswinnaar aan te duiden.

Foto: BELGA

Doordat beide landen in dat geval één confrontatie gewonnen zouden hebben, zou het doelpuntensaldo tussen de landen onderling de doorslag geven. Is de score dan nog gelijk, wordt gekeken naar het aantal op verplaatsing gescoorde doelpunten. Met 1-0 verliezen in Zwitserland nu zondag volstaat dus om de groepszege nog uit handen te geven.

… maar ook bij verlies vanavond heeft België aan een punt in Zwitserland genoeg

Hetzelfde geldt echter voor het andere scenario. Ook als de Rode Duivels vanavond in het eigen Koning Boudewijnstadion zouden verliezen van IJsland, hebben ze aan een punt genoeg in Zwitserland. In dat scenario zouden de Rode Duivels en Zwitserland de groepsfase van de Nations League allebei afsluiten met zeven punten. Op basis van de onderlinge duels (één zege en één gelijkspel) zou België dan als nummer één van de groep doorstoten.

Foto: REUTERS

Dat ene scenario waarbij match tegen IJsland nog rol van betekenis kan spelen

Er is maar één scenario denkbaar waarbij het resultaat van de Rode Duivels tegen IJsland nog een rol kan spelen: als de Belgen zondag met één doelpunt verschil verliezen in Zwitserland en daarbij zelf ook minstens één keer scoren.

Een zege tegen IJsland zou dan betekenen dat de Rode Duivels bij een 2-1-verlies in Zwitserland nog groepswinnaar kunnen worden dankzij het doelpuntensaldo. Bij een zege tegen IJsland en een minder waarschijnlijk 3-2-, 4-3-, 5-4- en-ga-zo-maar-door-verlies in Zwitserland, zouden de Rode Duivels de groep sowieso winnen.

Stand in de groep:

1. België 6 punten (5-1)

2. Zwitserland 6 punten (9-3)

3. IJsland 0 punten (1-11)

Programma Rode Duivels:

Donderdag, 20u45: België-IJsland

Zondag, 20u45: Zwitserland-België