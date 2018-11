Familieverhouding pijnlijk duidelijk: prins Laurent gunt koning Albert geen blik bij aankomst Koningsdag

Koning Albert heeft donderdagochtend het Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Het is de eerste publieke verschijning van Albert sinds de nieuwe ontwikkelingen in de zaak-Boël. Ook prins Laurent was dit jaar aanwezig. De ‘begroeting’ van vader en zoon in de kathedraal maakte de verhouding tussen hen twee nog maar eens pijnlijk duidelijk.

Een deel van de koninklijke familie woonde donderdag de plechtigheden op Koningsdag bij. Zo ook, koning Albert. Hij kwam samen met zijn dochter prinses Astrid rond 10.00 uur aan bij de Sint-Michiels en Sint-Goedelekathedraal voor het Te Deum. Om de klim op de trappen naar de kathedraal te vermijden, werd de 84-jarige Albert bovenaan aan de inkom afgezet.

Koningin Paola is er vandaag niet bij. De reden daarvoor is niet bekendgemaakt. Mogelijk is ze nog herstellende van haar beroerte van eind september op vakantie in Venetië.

(Lees verder onder de tweet)

🇧🇪 Koning Albert verschijnt voor het eerst in het openbaar sinds het hof van beroep hem verplichtte een DNA-test te ondergaan. Het is Koningsdag in België. Om de klim op de trappen naar de kathedraal te vermijden (hij is slecht ter been), wordt hij bovenaan aan de inkom afgezet. pic.twitter.com/8zAiMMepa6 — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 15 november 2018

Geen blik van Laurent

Prins Laurent was wel van de partij, samen met Claire. Laurent bleef vorig jaar misnoegd thuis op Koningsdag vanwege de ophanden zijnde vermindering van zijn dotatie.

Laurent en zijn vrouw namen naast Albert plaats in de kathedraal waar de familieverhouding pijnlijk duidelijk werd. Claire begroette haar schoonvader met een omhelzing en kus, maar Laurent bleef stoïcijns voor zich uitkijken. Terwijl Albert oogcontact met zijn zoon zocht, achtte de prins zijn vader geen blik waard.

Video: dhs

“Sire, bent u bereid DNA af te staan?”

Het is enigszins opvallend dat Albert dit jaar geen verstek laat gaan, gezien de recente ontwikkelingen in de zaak-Boël. Het hof van beroep verplichtte de koning onlangs een DNA-staal af te staan voor onderzoek. Zo moet worden bepaald of Albert de vader is van Delphine Boël, die al vijf jaar een juridische strijd om erkend te worden als kind van koning Albert.

“Sire, bent u bereid DNA af te staan?”, vroeg een journalist aan Albert toen hij uit de kathedraal kwam. De vraag werd direct afgekapt door een beveiliger en de koning deed alsof hij niets hoorde. Nu moet gezegd worden dat journalisten sowieso geen vragen mogen stellen aan de koning.