Dreigt u dit weekend voor lege pomp te staan? Ook bij ons oproep om “land droog te leggen” uit protest tegen hoge brandstofprijzen

Het lijkt wel alsof de woede tegen de hoge brandstofprijzen is overgewaaid vanuit Frankrijk, want net als bij onze zuiderburen wordt er nu ook bij ons opgeroepen “om het land droog te leggen”. Op sociale media wordt onder meer gesproken over blokkades van snelwegen en brandstofdepots vrijdag en zaterdag. De “organisatoren” van het protest maken zich sterk dat ze 10.000 man op de been kunnen brengen. Volgens Brafco, de Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars, richten de betogers hun pijlen op de verkeerde. “Ze zouden beter de Wetstraat gaan blokkeren.”

LEES OOK. Auto almaar grotere melkkoe voor begroting

De voorbije dagen zijn er tientallen groepen op Facebook aangemaakt die allemaal oproepen tot protest tegen de hoge brandstofprijzen in ons land, zo meldt de Franstalige krant La Meuse. Net als in Frankrijk zouden de betogers vrijdag en zaterdag meerdere snelwegen willen blokkeren en ook de toegang tot enkele brandstofdepots willen versperren. Ze willen vooral verhinderen dat de vrachtwagens die de tankstations moeten bevoorraden, kunnen uitrijden.

“We zijn hier inderdaad van op de hoogte gebracht”, bevestigt Johan Mattart van Brafco. “Voorlopig gaat het om de Total-vestigingen van Feluy (Henegouwen) en Wandre (Luik), de twee grootste depots van Wallonië. Voor Vlaanderen kregen we tot nu toe nog geen meldingen binnen.”

In totaal telt ons land een twintigtal depots die tankstations bevoorraden. De impact van de actie zal dus sterk afhangen van hoeveel gehoor gegeven wordt aan de oproepen op sociale media en of de acties beperkt blijven tot die twee depots. “Of de pomp echt leeg raakt, hangt van het tankstation af”, vervolgt Mattart. “Wat is de huidige voorraad? Hoeveel wagens komen er langs? Maar als de actie twee volle dagen blijft duren, dan zullen er wel een paar in de problemen raken, ja.”

Mattart hekelt de actie, vooral omdat de betogers in zijn ogen op de verkeerde mikken. “Alsof wij verantwoordelijk zijn voor de hoge brandstofprijzen. Die zijn vooral te wijten aan de door de regering opgelegde accijnzen. Op diesel bedragen die bijvoorbeeld liefst 60 cent per liter. Ze zouden dus beter de Wetstraat gaan blokkeren in plaats van de depots. Als federatie kunnen wij niet accepteren dat onze leden niet bevoorraad kunnen worden.”

“Stuur uw rekeningen naar Macron”

Ook de Fransen zijn woedend over de almaar stijgende brandstofprijzen. In het afgelopen jaar is de dieselprijs er met 23 procent omhoog gegaan, en de benzine met 15 procent. Een liter diesel kost nu meer dan 1,60 euro. Al is dat goedkoper dan bij ons: in België kost een liter diesel vandaag 1,63 euro per liter.

Zaterdag wordt een pak hinder verwacht bij onze zuiderburen. Zowel op de weg als aan de pomp. Kwade automobilisten willen op meer dan 700 plaatsen het verkeer lamleggen. Verspreid over het land zullen ze ook heel wat tankstations blokkeren.

President Emmanuel Macron zegt de ­woede te ­begrijpen, maar wil niet in­binden. “Ik voer liever extra ­belastingen in op brandstof dan op werk”, luidde het enkele dagen geleden. Wat een belangenvereniging voor automobilisten tot de volgende oproep aanzetten: “Stuur al uw brandstofrekeningen naar Macron.”

De bevolking krijgt steun van de grote supermarkt­ketens. Zo verkoopt de groep Leclerc haar brandstof aan inkoop­prijzen, uit protest. Ook supermarktketen Carrefour treedt de actie bij en verkoopt nog tot 17 november brandstof aan inkoopprijzen. Opmerkelijk genoeg vertaalt zich dat in een korting van ‘maar’ 2 tot 10 cent per liter. Dat relatief kleine verschil maakt duidelijk dat het niet de tankstations zijn die met de grote winst gaan lopen. De brandstofprijs bestaat immers voor 60 procent uit belastingen. En die prijzen gaan nog stijgen. Vanaf januari 2019 komt nog een verhoging van de belasting op brandstof. Dat pikken de Fransen niet: uit een opiniepeiling blijkt dat 78 procent van de bevolking achter de betoging staat.

Waarschuwing VAB

In totaal werden al meer dan 700 blokkadeacties geregistreerd op de website www.blocage17novembre.com, zowel in Frankrijk als in België. Rond Parijs staan er onder meer al vijftien blokkades gepland en voor de blokkade van de A8 bij Fréjus hebben zich al 3.000 deelnemers gemeld, waarschuwt mobiliteitsorganisatie VAB.