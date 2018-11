Zeldzame giraf met uitsterven bedreigd, maar Planckendael heeft een plan: “Wij zijn klaar om de dieren terug naar de natuur te brengen”

De rode lijst voor bedreigde diersoorten kleurt nog wat roder: voor het eerst is de zeldzame kordofangiraf uit noordelijk Afrika erin opgenomen als kritiek bedreigd. Gelukkig wordt gewerkt aan een kweekprogramma om uitsterving te voorkomen, en daarin speelt ZOO Planckendael een belangrijke rol.

Twee jaar geleden was al duidelijk dat de giraf als soort kwetsbaar is. Giraffen kennen een enorm verspreidingsgebied in Afrika en zijn ook niet allemaal hetzelfde. Er zijn namelijk negen verschillende ondersoorten.

De update van de rode lijst voor giraffen toont dat de giraffen in zuidelijk Afrika in aantal toenemen, maar in noordelijk Afrika is dat zeker niet het geval. Ook de kordofangiraf doet het niet goed.

Kritiek bedreigd

“Ze zijn zelfs kritiek bedreigd. Wereldwijd zijn er nog zo’n 1.940 dieren, waarvan bijna 1.000 in Tsjaad en minder dan 680 in Kameroen. Dat is een schokkend resultaat en het betekent dat ze een extreem hoog risico lopen om uit te sterven in de natuur”, zegt Sander Hofman, manager dierenzorg bij ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael, én lid van The IUCN Species Survival Commission Giraffe and Okapi Specialist Group die zich bezighoudt met onderzoek en bescherming van beide diersoorten.

Kweekprogramma

De kordofangiraf is de uiterst zeldzame ondersoort waar ook ZOO Planckendael mee kweekt. “In het geval van de kordofangiraf bestaat er wereldwijd enkel in Europa een gecoördineerd kweekprogramma”, klinkt het. “Dierentuinen stellen hun dieren ter beschikking en wisselen ze uit. Wij hebben drie volwassen vrouwtjes, één volwassen mannetje en drie jonge mannetjes. Met uitzondering van het volwassen mannetje zijn ze allemaal in onze parken geboren.”

Alle kordofangiraffen staan in een stamboek dat wordt geanalyseerd. Op basis van die analyse wordt de juiste populatiegrootte en genetische samenstelling bepaald. “Is het in de toekomst nodig om kordofangiraffen terug te brengen naar de natuur, dan zijn we er klaar voor.”

ZOO Planckendael helpt ook bij de bescherming van de giraffen in Congo door enkele van de laatste 45 dieren in het Garamba National Park te voorzien van een speciale gps-tracker. Rangers kunnen de dieren volgen en hen beschermen tegen lokale stropers. De staart van een giraf brengt in Congo immers duizenden dollars op als bruidsschat.