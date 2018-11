Grimbergse pater veroordeeld die 15-jarige jongen aanrandde: “Eerste seksuele ervaring werd vunzige beleving”

Brussel / Grimbergen - De Brusselse correctionele rechtbank heeft een 39-jarige pater uit de abdij van Grimbergen veroordeeld tot een gevangenisstraf van 15 maanden met uitstel omdat hij een 15-jarige jongen had aangerand. De twee kenden elkaar van een datingsite. Volgens de rechter was er bij de aanranding geen sprake van geweld of bedreiging omdat de jongen met de handelingen had ingestemd. Op de computer van de geestelijke werden ook heel wat afbeeldingen van kinderporno gevonden.

Pater K.M. had de 15-jarige jongen leren kennen op een datingsite voor homo’s, waarop de jongen zichzelf had ingeschreven. In hun gesprekken gaf de jongen aan dat hij op zoek was naar iemand om ervaring mee op te doen, waarna de pater en de jongen een afspraak maakten.

Seks op parking

De feiten deden zich voor op 27 april 2017: de pater haalde de tiener op aan zijn school en nam hem vervolgens mee naar een parking in het Vilvoordse. Daar werden verschillende seksuele handelingen gesteld, waarna de jongen teruggebracht werd. De 15-jarige jongen, naar eigen zeggen overdonderd door wat er gebeurd was, trok daags nadien met zijn verhaal naar een leerkracht, waarna de bal aan het rollen ging.

Het parket Halle-Vilvoorde vervolgde K.M. voor aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, maar volgens de rechtbank was van enig geweld of dreiging geen sprake. De jongen zou zich weliswaar bedacht hebben nadat de afspraak gemaakt was, maar had dat op geen enkel moment laten blijken tegenover de pater. De pater had hem ook niet moeten dwingen om zich uit te kleden.

“Vunzige beleving”

Hoewel K.M. zegt dat hij niet wist dat het om een minderjarige jongen ging, was de rechtbank van oordeel dat de pater wist dat hij 15 jaar oud was en dat hij de jongen tegen zichzelf had moeten beschermen. “Het slachtoffer is overduidelijk minderjarig. Dit heeft hij ook letterlijk gezegd in het bewuste chatgesprek. Hij wilde ervaringen opdoen omdat hij net een eerste lief had”, aldus de rechter. “De beklaagde heeft deze eerste seksuele ervaring gedegradeerd tot een vunzige beleving op de achterbank van zijn wagen.”

Omdat het recidivegevaar zeer beperkt was en de pater alle voorwaarden had nageleefd die hem door de onderzoeksrechter waren opgelegd, hield de rechtbank het bij een gevangenisstraf met uitstel. Ook voor het bezit van kinderporno werd de geestelijke veroordeeld.