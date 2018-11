Jongetje (1) in kritieke toestand door hevig schudden

Ingelmunster - Het parket Van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, is een onderzoek gestart nadat afgelopen weekend een kind van een jaar in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht met het shakenbabysyndroom.

Het jongetje uit Ingelmunster werd afgelopen zondag met zware verwondingen aan het hoofd en de buikstreek naar het ziekenhuis in Izegem gebracht. De dokters stelden vast dat het kind het shakenbabysyndroom had. Dit is een ernstig hersenletsel als gevolg van schudden.

Het slachtoffer werd overgebracht naar het UZ in Gent. Het is nog niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de verwondingen. De vader en zijn vriendin werden door de politie ondervraagd, net als de moeder van het kind en haar partner. Nadien werden ze alle vier weer vrijgelaten. Het jongetje zou er erg aan toe is, zijn toestand is kritiek.