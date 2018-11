Saoedische parket vraagt doodstraf voor vijf betrokkenen bij dood journalist Khashoggi

Het Saoedische parket vordert de doodstraf voor vijf mannen die ervan verdacht worden betrokken geweest te zijn bij de dood van de dissidente journalist Jamal Khashoggi. Dat is donderdag bekendgemaakt.

Het parket erkent dat de journalist op 2 oktober in het Saoedische consulaat in het Turkse Istanboel werd gedrogeerd en vervolgens in stukken gehakt.

Elf van de achttien mensen die gearresteerd waren in verband met de dood van Khashoggi zijn intussen in verdenking gesteld. Hun namen werden niet vrijgegeven.

Kroonprins Mohammed ben Salman

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten is de opdrachtgever van de moord de Saoedische prins en troonopvolger Mohammed ben Salman. De Saoedische procureur-generaal liet donderdag weten dat de kroonprins volledig buiten vervolging gesteld is in de zaak.

Volgens het parket was een voormalige vicedirecteur van de inlichtingendiensten het brein achter de moord. “We wachten op een antwoord van Turkije op onze vraag naar bewijzen en audio-opnames die verband houden met de zaak”, zo klonk het nog. Overigens heeft Saoedi-Arabië aan Turkije gevraagd om een samenwerkingsakkoord te ondertekenen over het onderzoek.

De Saoedische journalist Jamal Khashoggi, die in ballingschap in de VS woonde sinds 2017, werd op 2 oktober gedood in het consulaat van zijn geboorteland in Turkije waar hij administratieve documenten ging afhalen. Volgens het Turkse gerecht is de man eerst gewurgd en dan verminkt. De operatie werd uitgevoerd door 15 personen die uit Saoedi-Arabië kwamen en meteen na de moord ook terugvlogen naar Saoedi-Arabië met twee privévluchten en één lijnvlucht.