Politie rukt massaal uit voor zeventiger die zijn vrouw slaat en zich verschanst in woning: “Geen risico genomen”

Brussel / Schaarbeek - Een 77-jarige man heeft woensdagavond in Schaarbeek zijn echtgenote mishandeld en heeft zich vervolgens een tijdlang verschanst in zijn woning. De politie kwam in groten getale ter plaatse omdat gevreesd werd dat de man gewapend was, maar uiteindelijk kon de zeventiger probleemloos opgepakt worden. Dat meldt het Brusselse parket.

Het was de 50-jarige zoon van het bejaarde koppel die de hulpdiensten had verwittigd omdat zijn vader zijn moeder sloeg. De politie kwam meteen ter plaatse, in de Vanderlindenstraat in Schaarbeek, maar omdat uit de database bleek dat de verdachte een vergunning had voor twee vuurwapens werd meteen de hele straat afgezet. De MIVB liet ook haar lijnen omleiden. Na een uurtje onderhandelen kon de man uiteindelijk worden opgepakt.

“De wapens werden netjes opgeborgen teruggevonden”, zegt Gilles Dejemeppe van het Brusselse parket. “Hij had ze niet gebruikt tijdens de feiten, maar omdat de politie vreesde dat de man zich zou verschansen of zijn vrouw zou gijzelen, werd er geen risico genomen.”

De zeventiger werd ter beschikking gesteld van het parket en wordt vandaag verhoord. Zijn echtgenote werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar.