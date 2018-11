Facebook beschuldigd van lastercampagne tegen critici

Facebook heeft een PR-bureau ingehuurd om critici van het bedrijf in diskrediet te brengen. Dat meldt The New York Times.

Terwijl Facebook onder vuur lag, onder meer voor de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen, heeft het socialenetwerkbedrijf volgens de New York Times met een agressieve lobbycampagne geprobeerd om zijn imago op te poetsen.

Het doel was om critici van het bedrijf in diskrediet te brengen, onder meer door hen in verband te brengen met de joodse miljardair George Soros. Die duikt vaak in samenzweringstheorieën op, en had openlijk al kritiek geuit op Facebook. Zo moest Soros afgeschilderd worden als de drijvende kracht achter een anti-Facebookbeweging.

Een andere strategie volgens de Amerikaanse krant was het verspreiden van positieve berichten over Facebook en negatieve berichten over concurrenten zoals Google en Apple. Zo werd Apple-baas Tim Cook in een artikel als hypocriet omschreven omdat zijn bedrijf ook data van gebruikers steelt.

Facebook deed voor de campagne een beroep op het als Republikeins te boek staande PR-bedrijf Definers Public Affairs, dat gespecialiseerd is in ‘politieke campagnetactieken’.

Een woordvoerder van Facebook erkent dat Facebook de problemen waarmee het bedrijf kampte traag heeft aangepakt. Maar volgens hem heeft het bedrijf intussen vooruitgang geboekt.