Scheidsrechter Vertenten weet pas vrijdag of hij de cel mag verlaten

Antwerpen - De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft de zaak van scheidsrechter Bart Vertenten om 11.30 uur in beraad genomen en zal in de loop van vrijdag beslissen of hij al dan niet verder aangehouden blijft.

Zijn advocaat Hans Rieder wilde na de zitting alleen maar kwijt dat het vandaag “mooi weer” is.

Vertenten zit al meer dan een maand in de cel. Hij werd op 11 oktober aangehouden in het onderzoek naar fiscale fraude en wedstrijdvervalsing in het Belgische voetbal. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie.

