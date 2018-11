Minderjarige dief gooit fiets naar politiepatrouille om te kunnen vluchten

Mechelen - De lokale politie Mechelen-Willebroek kon dinsdagavond twee fietsdieven klissen, al liep dat niet van een leien dakje. De twee mannen, waarvan één minderjarige, namen de vlucht. Na een korte achtervolging werd de minderjarige opgepakt nabij de Colomabrug, nadat hij eerst nog geprobeerd had te vluchten door de fiets naar de inspecteurs te gooien. De tweede verdachte werd later opgepakt in het station.

De twee mannen waren dinsdagavond aan het fietsen in de Bautersemstraat, maar trokken de aandacht van een patrouilleploeg omdat ze fietsten zonder verlichting. De patrouille wilde het duo onderscheppen, maar die namen de vlucht.

Na een korte achtervolging werd de eerste verdachte, een minderjarige, opgepakt worden nabij de Colomabrug. Hij probeerde nog te vluchten door de gestolen fiets naar de inspecteurs te gooien, maar dat mislukte. Tijdens een zoekactie kon de tweede man (34) opgepakt worden in het station. Hij stond gekend voor eerder gepleegde feiten. De mannen gaven een onsamenhangend verhaal voor hun aanwezigheid in de regio en mochten na verhoor beschikken. De zaak van de minderjarige is overgemaakt aan het parket van Brussel. Het onderzoek wordt verdergezet.

De ene fiets werd dinsdagavond nog terugbezorgd aan de eigenaar. De fiets waarmee de 34-jarige man wist te vluchten, werd nog niet teruggevonden.