“Betaalbare” Tesla gearriveerd in België, al rijdt er nog niemand mee rond

De “betaalbare” Tesla, Model 3, is gearriveerd in ons land en te bezichtigen in de showroom van de autofabrikant in Zaventem. De wagen zal zo’n 50.000 euro kosten, al blijft het voorlopig gissen naar de precieze prijs. Dat meldt VTM Nieuws.

Model 3 is de goedkoopste Tesla op de markt. Het is volgens de Amerikaanse autobouwer een kleinere, eenvoudigere en betaalbaardere elektrische auto. Op de website van Tesla staat te lezen dat leveringen van Model 3 al begonnen zijn in de Verenigde Staten en Canada, voor andere landen is het nog wachten tot in 2019. Wereldwijd staan er zo’n 370.000 mensen op de wachtlijst. Hoeveel daarvan Belg zijn, is niet bekend.

De “betaalbare” Tesla zal minstens 50.000 euro kosten. Per oplaadbeurt raak je er zo’n 500 kilometer ver mee. Al is er ook nog een goedkopere variant onderweg die wellicht zo’n 35.000 euro zal kosten, met een volle batterij raak je dan 350 kilometer ver. Voorlopig is echter enkel de originele Model 3 bestelbaar.

Foto: BELGAIMAGE

De Europese versie van de wagen zal ook de CCS-stekkers (Combined Charging System) voor snelladen ondersteunen. Daardoor zullen de wagens niet enkel kunnen snelladen aan de eigen superchargers van Tesla, maar ook aan laadpalen van verschillende andere aanbieders. Voor eigenaars van oudere wagens van Tesla Model S en Model X zal er een CCS-adapter komen.