Hou deze man vanavond in de gaten: IJslands toptalent Arnor Sigurdsson, 19-jarige recordbreker en blonde god

De IJslandse hype is misschien gaan liggen, maar dat geldt niet voor Arnor Sigurdsson. De 19-jarige winger van CSKA Moskou is dezer dagen hot en is samen met Albert Gudmundsson (21, AZ) het grootste talent in het land van de gletsjers. Sigurdsson debuteert tegen de Rode Duivels, dus hou hem zeker in de gaten. Dit moet u alvast over hem weten.