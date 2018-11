Buschauffeur die heisa veroorzaakte met beledigende Mohammed-cartoon, is ontslagen

Een chauffeur van busbedrijf De Polder, een onderaannemer van De Lijn in Antwerpen, is ontslagen na heisa rond een Mohammed-cartoon. De man schoffeerde zijn collega’s door de beledigende prent van de profeet op zijn Facebookpagina te posten.

Naar aanleiding van de Facebookpost ontstond commotie in het busbedrijf waar ongeveer de helft van de werknemers van allochtone origine is. Zij voelen zich erg geschoffeerd. De gemoederen raakten danig verhit wanneer de collega’s het niet eens raken over het al dan niet respecteren van andere culturen.

De directie was evenmin opgezet met het gebeuren en zat donderdagmiddag samen om te bekijken welke maatregelen ze zouden treffen, met het ontslag van de betrokken chauffeur tot gevolg. “We hebben gezien dat er geen verzoenbaarheid is”, stelt Carine Dierckx van ABVV. “Er is te veel gebeurd, de spanning is te hoog. Daarop hebben we besloten de samenwerking met de werknemer te beëindigen. Er wordt nu op een correcte manier afscheid genomen van elkaar. We hopen dat de rust terug keert en dat alle commotie gaat liggen.”