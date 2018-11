Agenten vinden 44 dode honden in diepvries

Erbarmelijk en onmenselijk. Zo omschrijft de politie de situatie waarop ze dinsdag zijn gebotst in een woning in de Amerikaanse staat New Jersey. Een vrouw leefde er samen met 160 honden, die er allemaal heel slecht aan toe waren. Later vonden ze ook nog eens 44 dode honden in verscheidene diepvrieskisten op de eigendom.

Volgens de lokale politie had Donna Roberts (65) ongeveer 160 honden in haar bezit. De dieren leefden “in erbarmelijke en onmenselijke omstandigheden” in en rond haar huis. De geur van ammoniak en uitwerpselen was er zo sterk, dat meerdere agenten onwel werden.

Dierenmishandeling

Tijdens de huiszoeking deden de agenten nog een andere verschrikkelijke ontdekking. In meerdere diepvrieskisten, die verspreid stonden over de eigendom, vonden ze maar liefst 44 dode honden. Hoe de dieren aan hun einde kwamen, is nog niet duidelijk.

De politie doet alvast haar best om de nog levende dieren een goede verzorging te geven. “Alle agenten leggen een eed af om levens te beschermen”, zei commissaris Patrick Callahan. “Dus ook de levens van dieren, die zeer kwetsbaar kunnen zijn.”

Donna Roberts is inmiddels aangeklaagd voor dierenmishandeling. Haar staat weldra een proces te wachten.