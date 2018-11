Wie Usain Bolt wil binnenhalen, zal snel moeten zijn (en “simpele spelers” houden blijkbaar best hun mond)

Usain Bolt hoopt nog steeds dat hij aan de slag kan als professionele voetballer. De sprintlegende kwam niet overeen met de Central Coast Mariners en zit momenteel dus zonder club. Maar er is hoop: “Ik heb veel aanbiedingen.”

De Jamaicaan trainde de voorbije maanden mee met verschillende ploegen, waaronder Borussia Dortmund maar dus ook de Central Coast Mariners. Met de Australische club speelde hij zelfs mee in twee oefenwedstrijden én scoorde hij twee doelpunten. Toch kwam het niet tot een contract.

“We kwamen er niet uit over voorwaarden dus dat is een afgesloten hoofdstuk”, zegt Bolt bij Sky Sports. “Maar ik heb veel aanbiedingen van andere clubs. We bekijken nu wat we gaan doen. Voor het einde van november zullen we beslissen of ik naar een andere club ga of het voor bekeken houd.”

Clubs hebben dus nog twee weken de tijd om de 32-jarige Bolt in huis te halen. De Jamaicaan weigerde eerder een aanbieding van het Maltese Valletta FC, maar kreeg ook stevige kritiek te verwerken. Onder andere van Andy Keogh, ex-international van Noord-Ierland. Die verweet Bolt dat hij “de balaanname van een trampoline” heeft.

“Mensen zullen altijd zeggen wat ze willen”, aldus Bolt. “Daar ben ik als atleet wel aan gewend geraakt. Toen ik begon als sprinter waren veel mensen ook niet positief over mij. Maar ik heb elk jaar hun ongelijk bewezen. Nu wil ik het voetbal in. Hij was ook niet op zijn topniveau toen hij net was begonnen, snap je? Ik vat het niet persoonlijk op. Ik kan er wel mee lachen.”

Foto: EPA-EFE

“Gaat niet om geld”

Maar Bolt krijgt ook steun. “Ik heb zoveel topspelers ontmoet. Zoals Patrick Vieira bijvoorbeeld. Maar ik heb ook gesproken met Paul Pogba en Raheem Sterling. Zij vinden het mooi om te zien dat ik het probeer. Ze steunen me, dus ik maak me niet druk om wat simpele spelers zeggen als er topspelers zijn die snappen dat het mijn droom is”.

Volgens ESPN weigerde Bolt een contract voor 130.000 euro per jaar bij de Central Coast Mariners omdat hij een jaarsalaris van liefst 2,6 miljoen euro vroeg. Dat probeerde de Jamaicaan wat te nuanceren. “Het gaat absoluut niet om het geld. Ik wil het proberen en zien hoe goed ik kan worden.”