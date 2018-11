Verrassing bij KV Kortrijk: trainer Glen De Boeck ontslagen, Vanderhaeghe neemt over

Het bestuur van KV Kortrijk heeft trainer Glen De Boeck ontslagen. Ex-trainer Yves Vanderhaeghe, een maand geleden op straat gezet bij AA Gent, neemt over.

Glen De Boeck was sinds vorige week één jaar aan de slag bij KV Kortrijk, waar hij afgelopen seizoen indruk maakte met uitstekende resultaten. In de zomer doken echter de eerste problemen op tussen de trainer en het bestuur. Zo wilden ze bij KV Kortrijk het contract van zijn rechterhand Lorenzo Staelens niet verlengen. De Boeck moest de voorbereiding ook aanvatten onder moeilijke omstandigheden en zonder enige vorm van versterkingen. Dat werd in augustus wel rechtgezet met een vijftiental transfers.

Nu blijkt echter dat het nooit meer goed is gekomen tussen de trainer en zijn bestuur. Er was ook een wisselvallige eerste seizoenshelft en het geruzie met de Uruguayaanse spits Felipe Avenatti, waar De Boeck deze week nog harde woorden voor had in een interview.

Bij KV Kortrijk hadden ze genoeg gezien en wilden ze af van De Boeck. Ex-trainer Yves Vanderhaeghe, die begin oktober door AA Gent aan de deur gezet werd, neemt over. Vanderhaeghe was ook in beeld bij Waasland-Beveren, maar kiest dus voor zijn oude liefde. Het lijkt een kwestie van uren vooraleer KV Kortrijk en Vanderhaeghe het nieuws bekendmaken.