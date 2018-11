Playmobil maakt weer Zwarte Piet-poppetjes ondanks heisa

Brussel - Playmobil produceert weer Zwarte Piet-poppetjes, nadat het daar in 2014 mee was gestopt. De Duitse speelgoedproducent doet dat naar eigen zeggen eenmalig op vraag van enkele retailers. Ondanks de heisa van de voorbije jaren maakt Playmobil Zwarte Piet nog steeds zoals vroeger: helemaal zwart met rode lippen.

Rond Zwarte Piet woedt al enkele jaren een hevig debat, vooral in Nederland. Volgens sommigen is de traditionele voorstelling van de knecht van Sinterklaas racistisch. Zij schuiven de roetpiet, die enkel wat zwarte vegen heeft van door de schoorsteen te kruipen, als alternatief naar voren. In Nederland is het debat zo hard dat activisten vorig jaar zelfs een snelweg blokkeerden om een bus met tegenstanders van Zwarte Piet tegen te houden. Die waren op weg naar Dokkum om actie te voeren tegen de landelijke Sintintrede.

Figuur anders voorstellen

In België liet gelijkekansencentrum Unia enkele jaren geleden verstaan dat er bij Zwarte Piet geen sprake is van een strafbare vorm van racisme. Wel riep de organisatie op om de figuur “anders voor te stellen dan een domme, ondergeschikte of gevaarlijke zwarte man - waardoor al dan niet gewild stereotypen over zwarte personen in stand worden gehouden”.

Foto: RV

Ook over speelgoed is er discussie geweest. De Amerikaanse speelgoedmaker Fisher Price kondigde na kritiek in 2014 aan geen Zwarte Piet-poppetjes meer te zullen leveren omdat het bedrijf “geen negatieve stereotypering wil steunen”. In dezelfde periode bleek dat ook Playmobil Sinterklaas en Zwarte Piet niet meer zou maken. Maar, zo stelde het bedrijf toen, dat had niets met politiek te maken. Het thema was simpelweg afgerond, luidde het.

“Op verzoek van”

Maar nu duiken twee sets met Zwarte Piet van Playmobil opnieuw op in de winkelrekken. “We maken ze weer op verzoek van enkele retailers”, klinkt het bij de producent. Het bedrijf koos voor de traditionele afbeelding van Zwarte Piet “op vraag van kinderen, die hem een aantal kenmerken hebben gegeven”, zegt Leen Van Reeth, marketing manager bij Playmobil.

Playmobil wil niet zeggen welke winkelketens de Zwarte Pieten hebben besteld. Bij Colruyt en zusterketen Dreamland liggen ze zeker in de rekken. “Het is een heel populair product, er is veel vraag naar”, zegt woordvoerster Hanne Poppe van Colruyt. “We hopen dat er geen controverse van komt, want voor ons is Sinterklaas in de eerste plaats een kinderfeest.”