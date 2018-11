Leider harde Brexiteers zegt vertrouwen in May op: “Uw woorden en daden komen niet langer overeen”

Brussel - De Britse premier Theresa May krijgt straks hoogstwaarschijnlijk een motie van wantrouwen voor de kiezen in het parlement. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC nu ook de leider van het hardline-brexitkamp in de Conservatieve partij Jacob Rees-Mogg een brief heeft ingediend waarin hij het vertrouwen in de premier opzegt.

De European Research Group, de groep van een vijftigtal harde brexiteers bij de Tories van Theresa May, plant een ‘coup’ op de eerste minister. Om een motie van wantrouwen in het parlement te forceren, moeten in totaal 15 procent van de Conservatieve parlementsleden - nu zijn dat er 48 - een brief indienen bij het partijbureau.

Tientallen parlementsleden hebben dat intussen al gedaan, melden Britse media. Nu heeft ook ERG-leider Jacob Rees-Mogg zijn vertrouwen in de premier opgezegd. “Uw woorden en uw daden komen niet langer overeen”, klonk het bij Rees-Mogg. “U zegt dat we de douane-unie zouden verlaten. Annex 2 (van het voorlopige akkkoord, nvdr.) zegt iets anders. U zegt dat u de integriteit van het Verenigd Koninkrijk zou bewaren. Een heel protocol zegt iets anders. U zegt dat we niet langer onder de jurisdictie van het Europees Gerechtshof zouden vallen. Artikel 174 zegt iets anders.”

Volgens de BBC is een motie van wantrouwen in de premier daardoor “nagenoeg onafwendbaar”, maar een ander ERG-parlementslid heeft intussen al verklaard dat er “meningsverschillen” zijn tussen de parlementsleden, en dat niet iedereen van plan is een brief in te dienen.

Komt de ERG toch aan 48, dan komt er een stemming onder alle Conservatieve parlementsleden. May moet dan minstens de helft van haar partijgenoten - 159 om precies te zijn - achter zich zien te scharen.

Nieuwe verkiezingen?

Haalt May het niet, dan moeten de Tories op zoek naar een nieuwe leider. Ze krijgen dan veertien dagen de tijd om een nieuwe regering te vormen. Als dat niet lukt wordt het parlement ontbonden en komen er nieuwe verkiezingen.

De regeringscrisis is het gevolg van het voorlopige Brexitakkoord dat de Europese en Britse onderhandelaars hebben afgeklopt. Premier May kreeg woensdagavond nog de steun van haar regering, maar die brokkelt donderdag gestaag af.