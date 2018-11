VS vraagt zich af wie 1,5 miljard dollar won: recordjackpot nog altijd niet geclaimd

Het is ondertussen bijna een maand geleden dat een Amerikaanse speler van loterij Mega Millions de hoofdprijs van 1,5 miljard dollar won. Alleen heeft de geluksvogel tot op heden nog niets van zich laten horen.

Op 23 oktober hield gokkend Amerika zijn adem in. Die dag was de trekking van Mega Millions, een zeer populaire loterij. De hoofdprijs was al sinds juli niet meer gevallen, waardoor de jackpot tot 1,5 miljard dollar (ruim 1,3 miljard euro) was opgelopen. Een record.

De winnende cijfers waren 5, 28, 62, 65 en 70 plus de zogenaamde ‘Mega Ball’ 5, een soort bonuscijfer. Ditmaal was het weer eens prijs: iemand in Simsponville (South Carolina) had het winnende lotje gekocht. Het nieuws van de enorme jackpot werd niet alleen in de VS breed uitgemeten, maar ook in de rest van de wereld. Toch heeft de winnaar zich nog altijd niet gemeld, bericht CNN.

De geluksvogel heeft nog ruim 150 dagen om zich te melden, stelt een woordvoerster van de loterij in South Carolina. De winnaar mag zelf kiezen of zijn/haar identiteit bekend wordt gemaakt. “Als diegene geen publiciteit wenst, dan respecteren we die keuze en geven we de naam niet vrij”, aldus Holli Armstrong.

De winnaar is trouwens niet per definitie een miljardair, hij krijgt namelijk twee opties: of in één keer een geldbedrag van 878 miljoen dollar uit laten keren, of de 1,5 miljard dollar over een periode van 29 jaar ontvangen.