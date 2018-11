Spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski vrijgelaten na borgsom, vriendin Veljkovic verlost van enkelband

In het grootschalige onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal worden spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoski voorwaardelijk vrijgelaten. Dat heeft de Tongerse onderzoeksrechter beslist. Ook Marija ­Bogojevska, de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic, werd vrijgelaten onder voorwaarden. Zij stond nog onder elektronisch toezicht.

Mejjati wordt vrijgelaten na het betalen van een borgsom van 20.000 euro. Dat bevestigt zijn advocaat Sven Mary. De voetbalmakelaar zat sinds 10 oktober in de gevangenis in het kader van Operatie Propere Handen, het onderzoek naar fraude, witwaspraktijken en wedstrijdvervalsing in het voetbal.

Mejjati wordt verdacht van witwaspraktijken maar wordt niet vervolgd voor criminele organisatie of matchfixing. Hij mag geen contact hebben met medeverdachten of de pers en hij moet beschikbaar blijven als de speurders hem nog nodig hebben voor het verdere onderzoek.

Mary had woensdag aan de onderzoeksrechter in Tongeren de vrijlating van zijn cliënt Mejjati gevraagd. “Daar is vandaag gelukkig gevolg aan gegeven. Dat is een positieve beslissing voor mijn cliënt. Hij mag de gevangenis in Hasselt pas effectief verlaten, als de borgsom van 20.000 euro op de rekening staat van de Deposito- en Consignatiekas. Dat kan pas vrijdag zijn of ten laatste maandag. Mijn cliënt zal dus nog eventjes op de tanden moeten bijten,” aldus Mary.

Ook makelaar Dragan Siljanoski wordt na betaling van een borgsom voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Dat bevestigt het federale parket.

Makelaar Dejan Veljkovic. Foto: Photo News

Vriendin Veljkovic verlost van enkelband

De vriendin van makelaar Dejan Veljkovic, Marija ­Bogojevska, is eveneens vrijgelaten. Bogojevska, de enige aangehouden vrouw in Operatie Propere Handen, stond onder elektronisch toezicht en moest haar detentie thuis met enkelband verderzetten. Dat is nu opgeheven.

Andere verdachten

Mejjati werd beschouwd als de rechterhand van Mogi Bayat. Laatstgenoemde zit nog opgesloten in de gevangenis, net als Dejan Veljkovic, ex-advocaat Laurent Denis en Thierry Steemans, de financiële directeur van KV Mechelen.

Scheidsrechter Vertenten

Eerder op de dag werd bekend dat de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) pas vrijdag beslist of scheidsrechter Bart Vertenten al dan niet verder aangehouden blijft. De 30-jarige scheidsrechter werd in verdenking gesteld van omkoping en criminele organisatie.