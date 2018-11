35 vrouwen genadeloos kaalgeplukt, maar nu is oplichter na jaren op de vlucht eindelijk opgepakt

Oostende - Een 36-jarige man van Turkse origine is in Oostende opgepakt naar aanleiding van zijn veroordeling tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf voor een reeks oplichtingen, diefstallen en afpersingen. Irfan O. benaderde kwetsbare vrouwen via datingsites en bestal hen op allerhande manieren, maar bleef jarenlang voortvluchtig.

Sinds het voorjaar van 2013 richtte de man zich via Facebook en datingsites op kwetsbare of eenzame vrouwen. Onder de schuilnaam ‘Jonas Bruine’ probeerde hij telkens hun vertrouwen te winnen, om na verloop van tijd met hun bankkaart dure spullen te kopen. O. ging ook aan de haal met geld en juwelen van zijn slachtoffers. De wagen van een 34-jarige vrouw uit Ieper verkocht hij doodleuk door. “Na die twee maanden met hem had ik absoluut niets meer. In het begin was hij nochtans de prins op het witte paard”, zei slachtoffer K. V. op het proces. “Maar hij folterde zelfs mijn chihuahua om geld te krijgen.”

“Hij zag er deftig uit, en hij sprak verzorgd en vlekkeloos Nederlands. Hij kon het goed uitleggen. Ik voelde me echt goed bij hem”, aldus K. V.. De man presenteerde zich met een foto in een net pak en een smetteloos wit hemd. Volgens zijn profiel was hij 33 jaar, en op zoek naar “vrienden en vrouwen”. “Ik viel als een blok voor die Jonas. Nadat een eerdere relatie op de klippen was gelopen, dacht ik dat ik nu wel het geluk gevonden had”, zegt K.V.

Ze vroeg haar nieuwe vriend om bij haar in te trekken. Niet veel later ontfutselde hij haar de code van haar bankkaart. “Vanaf dat moment begon hij mijn rekeningen te plunderen. Hij bestelde dure spullen via het internet. Toen ik daar vragen over begon te stellen, bedreigde hij me. Hij folterde mijn chihuahua. Uiteindelijk ging hij ervandoor, maar niet zonder mijn auto te verkopen en mijn juwelen en gsm’s mee te nemen. Ik moest na zijn doortocht zeven maanden in therapie”, zegt K.V., die daarvoor een schadevergoeding eist. “Ik ben mijn vertrouwen in mannen verloren.”

Dossiers stromen nog steeds binnen

In totaal moest O. zich verantwoorden voor feiten tegen tien slachtoffers, onder wie ook een 69-jarige vrouw en een verstandelijk beperkte jongeman. Telkens maakte hij enkele duizenden euro’s buit. Volgens het parket stromen er nog steeds dossiers binnen tegen de man.

O. werd in maart 2017 bij verstek al eens veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor identieke feiten tegen maar liefst 25 slachtoffers. Voor enkele bijkomende feiten uit die periode legde de rechter hem op 9 oktober een jaar bijkomende celstraf op. Voor de recentere feiten werd hij bij verstek veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf. De rechter beval zijn onmiddellijke aanhouding.

Enkele dagen geleden werd Irfan O. in Oostende opgepakt. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevestigt dat de man ondertussen werd opgesloten in de gevangenis van Brugge. O. heeft verzet aangetekend tegen beide veroordelingen, waardoor de correctionele rechtbank zich dinsdag al opnieuw over de zaak zal buigen.