Eindelijk: videoref doet volgend seizoen zijn intrede in de Premier League

Vanaf volgend seizoen (2019-2020) zal ook in de Premier League met een video assistent referee (VAR) worden gewerkt. De clubs uit de Engelse hoogste klasse bereikten daarover donderdag een akkoord.

De VAR wordt in Engeland al gebruikt in bekertoernooien als de FA Cup en Carabao Cup maar nog niet in Premier Leaguewedstrijden. Daar komt volgend seizoen dus verandering in.

Om de VAR officieel te kunnen gebruiken, zal de Engelse Liga een formeel verzoek indienen bij de wereldvoetbalbond FIFA en de International Football Association Board (IFAB), het orgaan dat instaat voor de regels.