Er is meer dan Rode Duivels: camera’s staan vandaag ook gericht op Duitsland, Engeland, Ierland én Luxemburg

Het is weer tijd voor internationaal voetbal! Er wordt druk gevoetbald in de Nations League en ook op vriendschappelijk vlak staan er een aantal leuke affiches op het programma. Een overzicht!

NATIONS LEAGUE

In groep 4 van Divisie A van de Nations League kan Spanje vanavond zeker zijn van kwalificatie voor de halve finales. Daarvoor moet La Roja wel gaan winnen op het veld van Kroatië, dat enkel nog voor het behoud speelt. De verliezend WK-finalist kon in zijn eerste twee wedstrijden geen enkel doelpunt scoren en ging dan ook telkens onderuit. Als Spanje niet wint, kan Engeland mits een zege op de volgende speeldag thuis tegen de Kroaten nog groepswinnaar worden.

In Groep 3 van Divisie B is het uitkijken naar het treffen tussen Oostenrijk en Bosnië-Herzegovina. Het team onder leiding van Edin Dzeko en Miralem Pjanic won zijn eerste drie wedstrijden en heeft dan ook voldoende aan één punt om de groepszege te pakken. Daarbij hoort een ticket voor de play-offs in Divisie B én promotie naar Divisie A.

In Groep 2 van Divisie C staan er zelfs twee wedstrijden op het programma: Griekenland-Finland en Hongarije-Estland. De Finnen zijn nog foutloos in de Nations League met een 12 op 12 en kregen nog geen enkele doelpunt binnen. Als ze niet verliezen in Griekenland is de groepswinst binnen en spelen ze volgende keer een divisie hoger. Estland wint best in Hongarije, anders zakt het naar Divisie D.

Over Divisie D gesproken… In Groep 1 is Georgië al zeker van de eerste plaats en promotie naar Divisie C, wat de partij op het veld van rode lantaarn Andorra een beetje overbodig maakt. Gelukkig komt Barcelona kijken om AA Gent-speler Giorgi Chakvetadze aan het werk te zien. Kazachstan speelt al om 18u00 tegen Letland.

In Groep 2 kan het een bijzondere avond worden voor Luxemburg. Als de Rode Leeuwen thuis winnen van Wit-Rusland zijn ze zeker van groepswinst, promotie naar Divisie C en een plek in de play-offs om te strijden voor een EK-ticket. Luxemburg leidt nu de dans met 9 punten uit vier wedstrijden, de Wit-Russen hebben 8 punten. Moldavië telt 5 punten en speelt bij het kneusje van de groep, San Marino.

Foto: Photo News

OEFENINTERLANDS

In Engeland wordt vandaag afscheid genomen van Wayne Rooney. De 33-jarige spits werd door bondscoach Gareth Southgate voor even opgevist voor de nationale ploeg. De Engelse topschutter aller tijden krijgt tegen de VS zijn 120e cap bij ‘The Three Lions’, maar die beslissing zorgt voor verdeeldheid over het Kanaal . “Het belangrijkste voor mij is niet dat ik de kapiteinsband draag, het nummer 10 krijg of 90 minuten mag spelen maar gewoon dat ik dat shirt nog eens voor de laatste keer mag”, reageerde de ex-speler van onder andere Man United en Everton.

Niet veel verder kijken Ierland en Noord-Ierland elkaar in de ogen. Het altijd geladen burenduel krijgt vandaag een bijzonder bijklank door de heisa rond de Brexit. Afwachten of er protesten zullen uitbreken en of het voetbal prioriteit nummer één zal zijn in Dublin.

Ook Duitsland speelt een oefeninterland en dat in Leipzig tegen Rusland. Die Mannschaft verkeert in crisis na de afgang op het WK en twee nederlagen op drie speeldagen in de Nations League: 3-0 tegen Nederland en 2-1 tegen Frankrijk. Al zal er vooral getest worden met het oog op de wedstrijd van maandag tegen Nederland. Het is een zege of degradatie naar Divisie B voor Duitsland.

Ook het treffen tussen Polen en Tsjechië zou wel eens leuk voetbal kunnen opleveren.