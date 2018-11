Roberto Martinez: “Eén van de mooiste doelpunten die je zal zien in de Nations League”

In een korte persconferentie na de 2-0-zege tegen IJsland was bondscoach Roberto Martinez vol lof voor doelpuntenmaker Michy Batshuayi. Maar ook zijn defensie kreeg een pluim.

“In de eerste helft lieten we IJsland te veel hun spel spelen”, aldus de bondscoach van de Rode Duivels. “Gelukkig hielden we toen de nul. We verdedigden goed en Courtois redde die enige kans. Ik vond het een goede prestatie van onze defensie.”

Het was wachten tot 65e minuut eer er een doelpunt wilde vallen. Na een schitterende opening van Eden Hazard op Thomas Meunier kon Batshuayi van dichtbij niet meer missen: 1-0.

“Het doelpunt dat we scoorden was één van de mooiste die je zal zien in de Nations League”, aldus Martinez. “Het was nochtans moeilijk voor Batshuayi. Hij heeft hard gewerkt en was klaar toen hij klaar moest zijn. Om te scoren bedoel ik.”

“Het zal anders zijn in Zwitserland”

Voor de Rode Duivels rest nu enkel nog de verplaatsing naar Zwitserland, over drie dagen in Luzern. Bij minstens een gelijkspel zijn de troepen van Roberto Martinez dan altijd zeker van de kwalificatie voor de Final Four, die volgend jaar gespeeld wordt. Ook bij een nipte nederlaag met één doelpunt verschil is in bepaalde scenario’s de kwalificatie nog mogelijk, dankzij de 2-1 zege van vorige maand in Brussel. De Zwitsers hebben momenteel in de stand drie punten minder.

“In Zwitserland gaan we voor de winst”, was de bondscoach duidelijk. “Het zal anders zijn dan vandaag. We zullen goed moeten zijn.”

Na drie vragen en drie korte antwoorden zat de persconferentie er al op.