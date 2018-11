Vader beschuldigd van opzettelijk aanrijden zoon

Mechelen - Voor de correctionele rechtbank van Mechelen moest zich donderdag een man verantwoorden die beschuldigd wordt van het opzettelijk aanrijden van zijn zoon en het bedreigen van zowel zoon als dochter en hun respectievelijke partners. De man heeft door een vechtscheiding geen contact meer met zijn kinderen en voelde zich geprovoceerd door hen. Hij ontkent echter dat hij zijn zoon heeft aangereden.

De twee kinderen waren met hun partners in een wei die eigendom is van de vader en dat wilde hij niet. Hij is met een terreinwagen naar hen toe gereden en wilde hen verjagen. Daarbij raakte hij zijn zoon met de wagen en reed daarna weg.

De jongen raakte gewond aan de onderrug en was twee dagen arbeidsongeschikt. Het parket vraagt 8 maanden gevangenis en een boete van 800 euro, en wil het voertuig laten verbeurdverklaren. De man meent echter dat hij zijn zoon niet heeft geraakt.

“Getuigen niet echt objectief”

“De enige getuigen waren niet echt objectief, het waren de zoon en dochter en hun partners”, zegt zijn advocaat Joris Vercammen. “Het medisch attest spreekt van een zichtbare kneuzing, maar niet hoe die veroorzaakt werd, dat kan dus om het even wat zijn. Deze zaak is een uitvloeisel van een jarenlange vechtscheiding. Maar die kinderen hadden niets op dat terrein te zoeken. Hij had hen al verschillende keren gezegd dat ze daar niet welkom waren. Toch kwamen ze hem provoceren.”

De raadsman meent dat de man verkeerd gereageerd heeft, maar dat niet bewezen is dat hij iets strafbaars deed. Hij vraagt zich ook af waarom de moeder van de meerderjarige kinderen, die niet aanwezig was bij de feiten, eveneens een schadevergoeding eist. “Dit is louter een financiële zaak, er is geen enkel bewijs dat deze feiten een emotioneel gevolg hebben op de kinderen, noch hun moeder. Ik vraag de vrijspraak.”

Uitspraak volgt op 13 december.